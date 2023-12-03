الكشف الطبي على 850 مواطنا ضمن قافلة شاملة بمركز أبشواى فى الفيوم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وجمعية روتاري رويال التجمع، قافلة شاملة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

بحضور الدكتورة الشيماء أحمد وكلية كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسوزان عبدالقادر مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، الدكتورة نيفين شعبان أحمد مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالفيوم، والدكتورة فيرا إسحاق منسق مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وذلك اليوم الأحد، بمقر الوحدة الصحية بقرية زيد مركز أبشواى.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي، أن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٨٥٠ حالة، حيث تم الكشف على ١٦٠حالة في تخصص العظام و٤٢ حالة أسنان و١٣٠حالة باطنة و١٠٥ حالة أنف وأذن و١٥٠ أطفال و٦٨ حالة نساء و٦٠ جلدية و٩٠ حالة رمد، و٥٠ سوء التغذية.

وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء تم خلال القافلة توزيع عدد من البطاطين على عدد من السيدات الأرامل الذين لديهم أطفال أيتام، والأكثر احتياجًا من أهالي قرية زيد بمركز ابشواى.

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