الانتخابات الرئاسية.. إلهام شاهين وهالة سرحان يصوتان في سفارة مصر بتونس

أدلت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان بصوتهيما في الانتخابات الرئاسية اليوم في سفارة تونس.

وكتبت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة على صورها من داخل السفارة: "أدليت بصوتى اليوم فى الانتخابات الرئاسية فى السفارة المصرية بتونس لوجودى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحيه .. شكرا معالى السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس و كل أعضاء السفارة المصريه على التسهيلات فى سرعة الإجراءات و الإهتمام بالوفد المصرى من فنانين و كتاب ومخرجين و إعلاميين و صحفيين .. جمعتنا سفارتنا المصريه بتونس فى حب مصر .. تحيا مصر" .