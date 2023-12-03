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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الانتخابات الرئاسية.. إلهام شاهين وهالة سرحان يصوتان في سفارة مصر بتونس

الهام شاهين وهالة
الهام شاهين وهالة سرحان
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أدلت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان بصوتهيما في الانتخابات الرئاسية اليوم في سفارة تونس.

 وكتبت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقة على صورها من داخل السفارة: "أدليت بصوتى اليوم فى الانتخابات الرئاسية فى السفارة المصرية بتونس لوجودى فى مهرجان أيام قرطاج المسرحيه .. شكرا معالى السفير إيهاب فهمى سفير مصر بتونس  و كل أعضاء السفارة المصريه على التسهيلات فى سرعة الإجراءات  و الإهتمام بالوفد المصرى من فنانين و كتاب ومخرجين و  إعلاميين و صحفيين .. جمعتنا سفارتنا المصريه بتونس فى حب مصر .. تحيا مصر" .

 

إلهام شاهين الانتخابات الرئاسية هالة سرحان