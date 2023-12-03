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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة فتاة بقصر النيل لـ19 ديسمبر الجارى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل لجلسة 19  ديسمبر.

تلقي قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من فتاة يفيد بتعرضها للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع، حيث فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه قام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وبتفريغ كاميرات المراقبة، والتحرى تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وإحالتها للطب الشرعي لإعداد تقرير عما لحق بها من إصابات، وإحالة المتهمين للمحاكمة.

تاجيل محاكمه المتهمين سرقة فتاة محكمة جنايات القاهرة