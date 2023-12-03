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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحثة سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر لإجبار الفلسطينيين على التهجير

الدكتورة تمارا حداد
الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية
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قالت الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية، إن هدف إسرائيل من الحرب في غزة القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لذلك يرتكب العديد من المجازر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ مساحات شاسعة من الأراضي في قطاع غزة ثم يحولها إلى مناطق أمنية عازلة، والهدف الأساسي هو تهويد تلك المناطق.

وأضافت أن تلك المناطق بها أراضي صالحة للزراعة، وبالتالي السلة الغذائية لقطاع غزة تم قتلها بتجريف هذه المنطقة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر بشرية في العديد من مناطق قطاع غزة مثل خان يونس ومخيم جباليا وحي الشجاعية.

وتابعت أن الهدف الضمني للاحتلال الإسرائيلي هو تفريغ قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل تريد أخذ 150 كيلومترًا وجعل المواطنين يتوجهون إلى منطقة الجنوب.

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