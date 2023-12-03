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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هنري كيسنجر يكشف المشكلة الرئيسية في العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق
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قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، في مقابلته الأخيرة مع صحيفة بوليتيكو، إن المشكلة الأساسية في العلاقات الروسية الأمريكية هي عدم وجود حوار بين الدولتين.

وأعرب “كيسنجر” عن اعتقاده بأن السبب الرئيسي في ذلك، هو أن الولايات المتحدة لا تفهم طريقة الروس في التفكير، وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وكتبت صحيفة بوليتيكو في بداية المقال أنها أجرت مقابلة مع كيسنجر في 18 أكتوبر، وهي واحدة من مقابلاته الأخيرة.

وقال كيسنجر في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "الصعوبة الأكبر مع روسيا في الوقت الحالي هي أننا لا نسمعهم ولا نعرف ما هو تفكيرهم الآن، لأنه لا يوجد حوار مع روسيا على الإطلاق".

تم الإعلان عن وفاة كيسنجر في 29 نوفمبر الماضي.

واكتسب وزير الخارجية الأسبق، شهرة باعتباره أحد أكثر الشخصيات السياسية تأثيرا في الولايات المتحدة، تاركا بصمة كبيرة في تاريخ الدبلوماسية.

وكان “كيسنجر” لاعبا رئيسيا في الدبلوماسية العالمية خلال الحرب الباردة والحائز على نوبل للسلام، أطلق التقارب مع موسكو وبكين في سبعينات القرن الماضي، معتمدا على رؤية براغماتية للعالم تعد نوعا من "السياسة الواقعية" على الطريقة الأمريكية.

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