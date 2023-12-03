قصف عنيف على مخيم جباليا.. الاحتلال يواصل ارتكاب مجازره في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الأحد، بقصف عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات على مركب سكني، وقصفت بوابة مدرسة الفاخورة بالمخيم التي تأوي مئات النازحين، وهدمت العديد من منازل المواطنين المأهولة ما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين، ووجود العشرات تحت ركام المنازل المدمرة، في ظل عدم تمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول لإنقاذ المواطنين وقلة الإمكانيات لديهم في ظل الحصار المفروض على القطاع.

وأضافت أن الطواقم الطبية انتشلت عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جياب في محيط منطقة أبو اسكندر شمال مدينة غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا، ما أدى لاستشهاد وإصابة مئات المواطنين منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض.

واستشهد 7 فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة العرابيد في شارع النفق بمدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة الدحدوح مقابل بوابة مدرسة صفد في حي الزيتون بمدينة غزة والتي تضم عددا كبيرا من النازحين، واستشهد وأصيب العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مدرسة العائلة المقدسة التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مدينة غزة.