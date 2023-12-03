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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم حكام جابوني يدير مباراة صن داونز وبيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، “كاف”، موعد وطاقم حكام مباراة بيراميدز أمام صن داونز الجنوب أفريقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة عصر الأحد 10 ديسمبر الجاري، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة برويتوريا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدير المباراة طاقم حكام من الجابون، بقيادة الحكم بيير أتشو الحكم الرئيسي، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

وتلقى بيراميدز هزيمة من نواذيبو الموريتاني بهدفين مقابل هدف أمس في الجولة الثانية  بعدما افتتح مشواره في دور المجموعات بالفوز على مازيمبي بهدف.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيراميدز أمام صن داونز دوري أبطال أفريقيا