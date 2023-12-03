الهيئة الوطنية للانتخابات: 116 لجنة انتخابية مازالت تستقبل المصريين للإدلاء بأصواتهم حول العالم

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إنه تم غلق 16 مقرا انتخابيا بعد انتهاء الوقت الرسمي للتصويت في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 خارج مصر، وبدأ فيها فرز الأصوات.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه مازال 116 لجنة انتخابية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضحت أن هناك 5 لجان لم تفتح أبوابها للتصويت في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، وجار العمل على فتحها بحيث كل اللجان حول العالم تكون فتحت أبوابها للتصويت لليوم الثالث في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.