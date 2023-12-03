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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات الرئاسية.. سفير مصر برومانيا: مشكلة واحدة واجهتنا وتم حلها فورا

التصويت في رومانيا
التصويت في رومانيا
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قال السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إن وقت التصويت في رومانيا بالانتخابات الرئاسية متزامن تقريبا مع توقيت القاهرة، وخلال يومي التصويت الماضيين لم تحدث أي مشكلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": اليوم واجهت مشكلة أحد الناخبين، حيث تبين من معلوماته الشخصية أنه ليس لديه حق التصويت.

وتابع الضلعي أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات، وكانت المشكلة عدم ربط البطاقة بالإصدار، وتم حلها في السفارة بعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكن المواطن من التصويت.

السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا التصويت في رومانيا الهيئة العامة للانتخابات