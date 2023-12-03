الانتخابات الرئاسية.. سفير مصر برومانيا: مشكلة واحدة واجهتنا وتم حلها فورا

قال السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا، إن وقت التصويت في رومانيا بالانتخابات الرئاسية متزامن تقريبا مع توقيت القاهرة، وخلال يومي التصويت الماضيين لم تحدث أي مشكلات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية": اليوم واجهت مشكلة أحد الناخبين، حيث تبين من معلوماته الشخصية أنه ليس لديه حق التصويت.

وتابع الضلعي أنه تم إبلاغ الهيئة العامة للانتخابات، وكانت المشكلة عدم ربط البطاقة بالإصدار، وتم حلها في السفارة بعد التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتمكن المواطن من التصويت.