ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رغم تنقلها على كرسي متحرك.. مسنة تحرص على المشاركة في التصويت بلجنة سفارة أثينا

مصرية مسنة تحرص على
مصرية مسنة تحرص على المشاركة في التصويت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقت قناة "القاهرة الإخبارية" مسنة مصرية حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج، رغم تنقلها على كرسي متحرك، حيث وصلت إلى لجنة سفارة أثينا لتدلي بصوتها في الاستحقاق الانتخابي.

وتوافد أبناء الجالية المصرية في اليونان على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

وأكد الناخبون حرصهم على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت رمائز النظام الديموقراطي.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».

القاهرة الاخبارية المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 في الخارج الانتخابات الرئاسية 2024