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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

مستقبل وطن يطلق غرفة عمليات مركزية لمتابعة دعم المرشح الرئاسي "السيسي" على مستوى المحافظات

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أطلق حزب مستقبل وطن، غرفة عمليات مركزية موسعة، لمتابعة خطة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 10- 11- 12 ديسمبر 2023.

غرفة العمليات المركزية التي أطلقها حزب مستقبل وطن، تشارك فيها كافة الأمانات النوعية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أمانة التنظيم المركزية، وتتابع على مدار الساعة طوال اليوم، كافة الفعاليات واللقاءات والأنشطة والمؤتمرات الجماهيرية، من خلال غرف عمليات فرعية في كافة المحافظات والقرى والمدن كما تتولى التجهيزات اللوجيستية اللازمة لانجاح الاستحقاق الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن - الرئيس عبدالفتاح السيسي