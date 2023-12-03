سوريا: على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في نقل اعتداءات إسرائيل إلى مجلس الأمن

أكد وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد ضرورة أن تضطلع بعثة لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الأنتسو) بمهامها لجهة نقل الحقائق والوقائع إلى مجلس الأمن، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات لاتفاقية الهدنة، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية السوري مع رئيس بعثة لجنة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك غوشات، حيث بحثا التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وشدد المقداد على أن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة يجب أن تتوقف حالًا، وأن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، لافتًا إلى أن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على كبار المسؤولين الأمميين، يعبّر عن مدى عدم احترام الاحتلال للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السوري من تبعات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هجماته الجوية على سوريا، مشيرا إلى ضرورة إدانتها، والعمل على وقفها من قبل الأمم المتحدة.

ومن جهته، استعرض المسئول الأممي التطورات الأخيرة في غزة وانعكاساتها على عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وغيرها من بعثات حفظ السلام مع الدول المعنية في المنطقة، مؤكدا أهمية ولاية اللجنة وضرورة تأكيد الدعم الدولي لعملها.