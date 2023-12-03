"سياحة وفنادق القناة" تعقد المؤتمر الدولي الثالث عشر للكليات العربية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في جميع الدول والقطاعات، بما فيها مصر كمدخل فعال لاستدامة قطاع السياحة المصري؛ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة، والحد من المخاطر البيئية، وما يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الإيكولوجي واحترام الطبيعة، مؤكدا أن مصر تسير في طريقها لتصبح مقصداً أخضرا ومقصداً سياحياً مستداماً.

جاء ذلك تعقيباً على تنظيم كلية السياحة والفنادق بالجامعة للمؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية كليات ومعاهد وأقسام السياحة العربية، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام من 25:23 نوفمبر بمدينة العين السخنة، تحت عنوان "الاقتصاد الأخضر والطريق إلى الموارد والتنمية السياحية في المنطقة العربية".. والذي جاء برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية ،والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث ، وبإشراف عام الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر ،و إشراف تنفيذي الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر،ومقرري المؤتمر الدكتور محمود سلامة والدكتور كريم سليم.

وأشار "مندور " إلى أن كلية السياحة تحرص على وضع رؤى مشتركة تجمع نخبة من المتخصصين العرب والأجانب، لحث الحكومات والقطاع الخاص على تعزيز نهج التنمية الاقتصادية الخضراء في تقليل الأثر البيئي للسياحة، لتحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية.

هذا وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يأتي مواكبا لاهتمام القيادة السياسية بملف السياحة المصرية، كنشاط هام للاقتصاد الوطني، بما يمثله من صناعة تستوعب عمالة كثيفة، توفر المزيد من فرص العمل وما يتطلبه تنشيطها من ضرورات دراسة الفرص المتاحة، والظروف الدولية والمحلية، والعقبات التي تعوق استعادة مصر لمكانتها اللائقة عالميا بين الأمم في السوق السياحية، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش أكثر من 30 بحث علمي متخصص في التنمية السياحية، منها دراسة تحليلية للعلاقة بين مبادرات الاستدامة البيئية في المطارات، وولاء المسافرين، و تقييم استدامة السياحة بالمقاصد السياحية، لمواجهة التغيرات المناخية، وتأثير التسويق العكسي في التنمية السياحية المستدامة .

وفي ختام المؤتمر- أعلنت الدكتورة نيفين جلال رئيس المؤتمر التوصيات التى انتهى إليها الخبراء المشاركون في الفعاليات وهي كالآتي:

•• أهمية وضع سيناريوهات للتقلبات المحتملة لأسعار الصرف، من خلال نماذج تسعير مرنة يمكن تعديلها فى فترات تغيير السعر، عبر تقديم عروض ترويجية أو خصومات، إلى جانب تعزيز الوعي في مكافحة التقييمات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

•• ضرورة نشر الوعي الأثري بين طلاب المدارس، خاصة ما يتعلق بالمخطوطات، وإدراج محتوى علمي رقمي في البرامج الدراسية.

•• التعاون بين الجهات المعنية من أجل تطبيق التحول الرقمي، نظرا لتكلفته الباهظة، إلى جانب توجيه الوجهات السياحية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبها- أكدت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمر تضمنت... تطبيقات الاقتصاد الأخضر ،التنمية المستدامة في المنطقة العربية،إدارة المواقع التراثية والسياحية ،ريادة الأعمال الخضراء،تكنولوجيا الموارد الخضراء.