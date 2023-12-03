رئيس جامعة أسيوط يشارك الطلاب ذوى الإعاقة الاحتفال بيومهم العالمي

شهد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر؛ إحتفالية مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة؛ باليوم العالمى لذوى الإعاقة؛ والتى تضمنت تكريم طلاب الجامعة من ذوى الهمم، الحاصلين على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية و (٣٠) ميدالية متنوعة ما بين ذهبية،وفضية، وبرونزية؛ وذلك خلال مشاركتهم فى اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم (بارالمبياد الجامعات المصرية ) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة فى الفترة من ٢٩ نوفمبر وحتى ٢ ديسمبر ٢٠٢٣؛ بالمدينةالشبابية، بأبى قير بالإسكندرية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى التهنئة إلى كافة طلاب مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة؛ فى يومهم العالمى؛ والذى جاء هذا العام متزامناً مع حصولهم على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى بارالمبياد الجامعات المصرية إلى جانب حصدهم (٣٠) ميدالية؛ بواقع (١٢) ميدالية ذهبية، و (١٤) ميدالية فضية، و(٤) ميدالية برونزية وذلك فى ألعاب؛ تنس الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب القوى، كرة الهدف بالجرس؛ معرباً عن فخره بهذا الإنجاز الرياضى المتميز، والذى يعكس ما لديهم من إرادة، وعزيمة، قادرة على تحدي الصعاب؛ وتحقيق التميز والسبق، مؤكدا أن فوز طلابنا بالمركز الأول فى بارالمبياد الجامعات المصرية يؤكد دور الجامعة المتميز في رعايتها ودعمها للطلاب ذوي الإعاقة.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوى؛ أن إدراة الجامعة تحرص على توفير كافة سبل الدعم، والرعاية للطلاب من ذوى الإعاقة و إزالة كافة الصعوبات التى تقف أمامهم؛ وذلك يأتى من خلال مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة؛ والذى يهتم بنشر ثقافة الدمج للطلاب ذوى الإعاقة، ويكفل لهم حقوقهم فى العملية التعليمية، وكذلك فى المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة؛ وهو ما يعد ترجمة حقيقية لمبادرة القيادة السياسية بدمج هؤلاء الطلاب فى الجامعات، والمجتمع والإستفادة من قدراتهم بصورة فاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ الهادفة إلى دمج ذوى الإعاقة فى المجتمع باعتبارهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية.

يأتي بارالمبياد الجامعات المصرية لذوي الهمم، في إطار المشروع القومي للياقة البدنية،

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك حرصًا من وزارة الشباب والرياضة على رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية؛ والذى شهد مشاركة ٢٤ جامعة، بإجمالي ٦٠٠ طالب.

حضر احتفالية مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد ابراهيم عبدالقادر مدير مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.