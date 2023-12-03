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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"طب أسنان الفيوم" تفوز بالمركز الثالث في مسابقة لأوائل الطلاب على مستوى الجمهورية

الطلاب المشاركين
الطلاب المشاركين
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 شاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم في مسابقة أوائل الطلاب بكليات طب الأسنان التي أقيمت في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ونظمها اتحاد الجمعيات العلمية لطلاب طب الأسنان وحديثي التخرج بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر وحتى ١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

حيث شارك في المسابقة ٢٤ جامعة حكومية وخاصة، وشاركت كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم ب ١٢ طالبًا وطالبة، الذين حصلوا على المركز الثالث في المسابقة الجماعية لأوائل الطلاب، وأيضًا حصدوا المركز الثالث في مسابقة البوستر.

 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

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