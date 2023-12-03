الأونروا: الأمراض المعوية في غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، إن ما يدخل من مساعدات إلى القطاع نقطة في بحر، سواء قبل الهدنة أو بعدها، لافتًا إلى أن الأمراض المعوية في قطاع غزة انتشرت بمعدل 4 أضعاف ما كانت عليه سابقًا، وفقًا لفضائية الغد في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الأربعاء الماضي، إلى ضرورة تحول الهدنة المؤقتة في غزة، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، إلى وقف كامل لإطلاق النار؛ للسماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالتدفق دون انقطاع إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وشددت "الأونروا" على الحاجة إلى توسيع نطاق العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة، مؤكدة أن مستوى الضرر واسع جدًا في غزة، إذ إن المباني شطرت، وهناك أكوام من المعدن الملتوي والخرسانة والصفائح الحديدية متناثرة في كل مكان، مما أدى إلى تعقيد عملية توصيل المساعدات لغزة.