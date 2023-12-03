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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 60684 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 60684 مخالفة
ضبط 60684 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 60684 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (11954) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (356) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (136) مخالفة دراجات نارية .
 (1372) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (21) مخالفة موقف عشوائى.
 (8) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الداخلية الحملات المرورية ضبط ‏60684 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة