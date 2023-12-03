وسط حضور جماهيري كبير.. "النقطة العميا" تفتتح أولى عروضها بمسرح الغد

افتتحت مسرحية "النقطة العميا"، للمخرج أحمد فؤاد، والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات، عرضها الأول على مسرح الغد، وسط حضور إعلامي كبير.

كما رفع العرض شعار كامل العدد بعد أن شهد حضورا كبيرا للجمهور، الذي أشاد بقصة المسرحية وآداء الممثلين.

فيما وجه المخرج أحمد فؤاد، كلمة للجمهور في نهاية العرض، أعرب من خلالها عن سعادته بردود الأفعال، وعن فخره واعتزازه بالعمل على مسرح الغد، موجها الشكر لكل القائمين عليه.

وأنهى مخرج العرض حديثه بالتقاط صورة جماعية ضمت فريق العمل والجمهور الحضور.

العرض إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وتحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.



"النقطة العميا" بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.



يشار إلى أن العرض يقدم يوميا على مسرح الغد، وتبلغ قيمة التذكرة للجمهور 42 جنيها.

تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده "نور محمود"، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطاً في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

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