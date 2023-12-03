رئيس شباب الخارج: السفارات المصرية قدمت ملحمة وطنية في انتخابات الرئاسة.. والكويت نموذج يحتذى به

قال الدكتور محمود حسين رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج نجحت في توفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية في مختلف الدول.

وأكد “حسين” خلال جولة له في دولة الكويت، في ثالث أيام الانتخابات بعد متابعته الانتخابات في اليونان والامارات، أن السفارة المصرية بالكويت قدمت نموذج يحتذي به في تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر، وتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين.

ووجه رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الشكر للسفير المصري بالكويت أسامه شلتوت وللقنصل العام السفيره هبه زكي،ولطاقم السفارة على تنظيم العملية الانتخابية، وجهودهم فى إتمام تجهيزات المقر الانتخابى بالسفارة، وهو الأمر الذي لاقي ارتياحا شديدا من قبل أبناء الجالية المصرية بالكويت.

ووجه الدكتور محمود حسين ، الشكر لاعضاء الاتحاد وقيادات الجالية بالكويت وهم المستشار عبد الناصر خليل واحمد الروبي ومرقص سعد وعبد الحارث فهمي وهاني كمال، لتكثيف جولاتهم علي تجمعات المصريين بالكويت للمشاركة في الانتخابات في أخر أيام تصويت المصريين بالخارج موجها الشكر لجميع قيادات الاتحاد والجاليات المصرية بالخارج.

يذكر أن الدكتور محمود حسين، غادر دولة الإمارات صباح اليوم بعد متابعته العملية الانتخابية بدبي ،وتواجد منذ الصباح الباكر مع أبناء الجالية المصرية بالكويت علي أن يتوجه عصر اليوم العاصمة السعودية الرياض لمتابعة عملية التصويت وحث ابناء الجالية المصرية علي المشاركة في الانتخابات.