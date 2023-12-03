وزير السياحة يفتتح معرض "إيمحتب" بسقارة

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، برفقة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد انتهاء مشروع تطويره.

ويضم المشروع،إضافة إلى المتحف، المنطقة الأثرية الجديدة، والمخزن المتحفي الذي تم تجهيزه للحفاظ على القطع الأثرية والمومياوات.



وضم المتحف عددا من القطع التي تم اكتشافها مؤخرا نتيجة جهود البعثات الأثرية العاملة في البلاد، وعلى رأسها البعثة الأثرية المصرية.



ومن القطع المعروضة بالمتحف 8 مومياوات محنطة وملفوفة بالكتان، عثر عليها في جبانة الحيوانات بالبوباسطيون بسقارة، منها مومياء تمساح، ومومياء شبل أسد، ونسناس صغير، و4 قطط تمثل المعبودة باستت، وجميعها تعود إلى العصر المتأخر.



كما يضم المتحف كذلك قناع مومياء من الكرتوناج الملون يمثل وجه سيدة، وما يقرب من 50 قطعة أثرية مؤرخة بعصور مختلفة، وتشمل العديد من القطع الخشبية والحجرية وقوالب من الألباستر، وقطع من البرونز والعاج.

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