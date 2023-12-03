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الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يبحث التعاون مع الغرفة التجارية بنيجيريا

جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
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بحث المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع الغرفة التجارية النيجيرية إمكانية تبادل المعلومات وتصدير كافة منتجات قطاعات المجلس لنيجيريا التي تعد سوق واعد للمنتجات المصرية سواء بشكلها الخام أو الوسيط وحتى المنتجات النهائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده يحي المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي  بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة مع دكتور شينيري المونا رئيس الغرفة التجارية بدولة نيجيريا في حضور عمرو طنطاوي رئيس مكتب التمثيل التجاري في لاجوس نيجيريا 
وأوضح المنشاوي أنه تم الترتيب للقاء  بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في  لاجوس وذلك علي هامش فاعليات  معرض بيوتي ويست أفريقيا والذي أنعقد بمدينة لاجوس في الفترة من 28 وحتى 30 من نوفمبر 2023 بمشاركة 14 شركة مصرية .
وأكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة على أهمية السوق النيجيري خاصة بعد ارتفاع معدلات نمو التصدير إلى هذا السوق خلال التسعة أشهر الأخيرة من عام 2023 حيث حقق قطاع الأسمدة فقط  25 مليون دولار بمعدل نمو أكثر من 35 %عن نفس الفترة لعام 2022. 
وأشار محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إلى  أن هذا اللقاء كان أحد الأهداف المخطط لها لتعزيز صادرات القطاع وأنه جاري الإعداد لتوسعات في العمل مع السوق النيجيرية خاصة لتنوع القطاعات المصدرة للسوق النيجيري منتجات اللدائن والبلاستيك بمختلف أنواعها والدهانات و الأحبار والكيماويات الوسيطة العضوية وغير العضوية والمتنوعة وكذلك منتجات المطاط.
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