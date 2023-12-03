وزير العمل يكرم وكيل الشئون المالية والإدارية لبلوغه سن التقاعد

شهد حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحفل الذي أقامته الوزارة بحضور لفيف من قياداتها والعاملين بها، لتكريم محمد طلعت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، بمناسبة بلوغه سن التقاعد.

وأشاد الوزير خلال كلمته بالحفل ، بدور محمد طلعت وكيل الوزارة طوال مسيرته العملية والتي اتسمت بحسن الخُلق ، وبالعطاء المستمر لخدمة الوزارة وخدمة زملائه بالعمل ـ فضلاً عن إخلاصه و تفانيه في العمل بمختلف المناصب القيادية التي تولاها بديوان عام الوزارة وبمديريات العمل بالمحافظات .

ويذكر أنه تم تعيينه بالوزارة فى عام 1994 فى وظيفة باحث ثالث فى مكتب المتابعة ثم مدير إدارة تحليل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، ثم مدير إدارة المراجعة بالإدارة العامة للشؤون المالية ، ثم مديرعام الإدارة العامة للشؤون المالية ، ثم مدير مديرية العمل ببنى سويف ثم رئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ، ثم مدير عام مديرية العمل ببنى سويف مرة أخرى ثم مدير مديرية العمل بالاسماعيلية .

وأهداه الوزير شهادة تقدير، ودرع تميز الوزارة تقديراً لدوره الفعال خلال الفترة التي قضاها بالوزارة والمديريات ، كما أهداها العاملين بالإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية هدية تذكارية تعبيراً منهم عن الحب والإمتنان والتقدير لجهوده فى إنجاح عمل الفريق فى مختلف الملفات طوال مسيرته العملية.

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