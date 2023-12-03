الانتخابات الرئاسية 2024.. سكرتير مساعد البحيرة يتفقد المقرات الانتخابية بمركزى دمنهور وإيتاى البارود

تفقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، عدد من المقرات الانتخابية بمركزى دمنهور وايتاى البارود وذلك للوقوف على جاهزيتهم لإجراء الإنتخابات الرئاسية 2024.



وتفقد غطاس، عدد من المقرات الانتخابية بمركز دمنهور للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، وهى مدارس (محمد خميس الرسمية للغات و معاذ بن جبل الثانوية بنات والثانوية العسكرية وعمرو الوكيل الثانوية بنات والجمهورية والسيدة زينب ومركز اعداد القاده ومعهد الفتيات ومعهد القراءات و مركز خدمة صلاح الدين ).

كما تفقد المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ايتاى البارود بمدارس ( عمرو بن العاص للغات والشهيد عزت النمر الثانوية العسكرية والشهيد محمود قطب الثانوية للبنات و الشهيد محمد محمود الحصاوى و معهد شنديد الإبتدائى الأزهرى).

وشدد السكرتير العام المساعد، على تنفيذ توجيهات نائب محافظ البحيرة برفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

وأشار كامل غطاس، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر الجارى بالداخل.

كما أكد على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وتحويل هذا الحدث إلى عرس ديمقراطي حقيقي من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان مع رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمقرات الإنتخابية بالمحافظة للوقوف علي جاهزيتها لإستقبال الناخبين للادلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.