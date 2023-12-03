الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه المستمر لوحدة واستقرار ليبيا

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 02:49 م

أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا نيكولا أورلاندو دعم الاتحاد المستمر لوحدة واستقرار وازدهار ليبيا.

وقال أورلاندو - في تغريدة على منصة "إكس" (توتير سابقا)، اليوم /الأحد/، عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بالعاصمة طرابلس وفقا لوكالة الأنباء الليبية - إنه "شجع جميع الأطراف المعنية على المشاركة في مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المحورية في الشراكة المتنامية بين الاتحاد الأوروبي وليبيا.

وطرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة أممية جديدة لحل الأزمة الليبية، في وقت تعيش فيه البلاد حالة من الانسداد السياسي وعدم التوافق بين الأطراف الرئيسية على الانتخابات.

ويسعى باتيلي إلى كسر حالة الجمود السياسي الداخلي في ليبيا عبر الدفع لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، تضع حدّا للمرحلة الانتقالية المستمرة منذ فترة طويلة.

