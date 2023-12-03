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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جيسون ستاثام مع زوجته بـ "العباءة والحجاب" في زيارة جامع الشيخ زايد بأبو ظبي

جيستون ستاثام وزوجته
جيستون ستاثام وزوجته
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نشر الممثل العالمي جيسون ستاثام مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" برفقة زوجته عارضة الأزياء روزي هنتنجتون وايتلي خلال جولتهما في جامع الشيخ زايد في أبو ظبي.

لاقت الصور على إعجاب عدد كبير من محبيه والفنانين العرب، حيث ظهرت زوجة ستاثام داخل ثالث أكبر مسجد في العالم وهي مرتدية عباءة وطرحة بيضاء مع ماكياج هادئ محافظة على قدسية المكان.

وبجانبه جاءت هذه الزيارة خلال تواجده في أبو ظبي بعد حضوره الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أقيم يوم الأحد 26 نوفمبر الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم العالميين أبرزهم كريس هيمسورث، الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، نعومي كامبل، والممثلة التركية مريم أوزرلي.

الجدير بالذكر أن جيسون ستاثام يشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها خلال عامين أبرزها فيلم "The Beekeeper" والمقرر عرضه مطلع عام 2024 إلى جانب الجزء الأخير من سلسلة "Fast X" والمقرر طرحه في عام 2025.

جيسون ستاثام زوجته روزي هنتنجتون وايتلي أبو ظبى مسجد الشيخ زايد