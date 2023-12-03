جيسون ستاثام مع زوجته بـ "العباءة والحجاب" في زيارة جامع الشيخ زايد بأبو ظبي

نشر الممثل العالمي جيسون ستاثام مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" برفقة زوجته عارضة الأزياء روزي هنتنجتون وايتلي خلال جولتهما في جامع الشيخ زايد في أبو ظبي.

لاقت الصور على إعجاب عدد كبير من محبيه والفنانين العرب، حيث ظهرت زوجة ستاثام داخل ثالث أكبر مسجد في العالم وهي مرتدية عباءة وطرحة بيضاء مع ماكياج هادئ محافظة على قدسية المكان.

وبجانبه جاءت هذه الزيارة خلال تواجده في أبو ظبي بعد حضوره الحدث الختامي لسباقات فورمولا 1 الذي أقيم يوم الأحد 26 نوفمبر الماضي وسط حضور عدد كبير من النجوم العالميين أبرزهم كريس هيمسورث، الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، نعومي كامبل، والممثلة التركية مريم أوزرلي.

الجدير بالذكر أن جيسون ستاثام يشارك في بطولة عدد من الأعمال السينمائية والمقرر عرضها خلال عامين أبرزها فيلم "The Beekeeper" والمقرر عرضه مطلع عام 2024 إلى جانب الجزء الأخير من سلسلة "Fast X" والمقرر طرحه في عام 2025.