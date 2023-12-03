بالفيديو.. توافد المصريين بالعراق للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في العراق للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

و فتحت سفارة مصر في العراق أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وكانت السفارة المصرية في العراق عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».