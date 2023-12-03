شركة  كويتية تعلن نجاح التشغيل الكامل لمصفاة الزور

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الحكومية، الأحد، اكتمال تشغيل وحدات مصفاة الزور الثالثة والأخيرة التابعة لها "بنجاح وبصورة آمنة وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنها بهذه الخطوة تكون قد حققت هدف استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في الوصول إلى الطاقة التكريرية القصوى للمصفاة والتي تبلغ 615 ألف برميل في اليوم.

ومصفاة الزور هي المصفاة الأحدث في الكويت وزادت كلفتها عن 16 مليار دولار، وتنتج منتجات مختلفة منها زيت الوقود منخفض الكبريت، بنسبة كبريت 0.5 بالمئة، ويتم تزويد وزارة الكهرباء والماء الكويتية بكميات منه ويتم تصدير الباقي للخارج.

وبهذه الخطوة تكون قدرة الكويت التكريرية قد ارتفعت إلى 1.415 مليون برميل يوميا، حيث تبلغ الطاقة الإجمالية للمصفاتين الأخريين وهما ميناء عبدالله والأحمدي 800 ألف برميل يوميا، وتتبعان شركة البترول الوطنية الكويتية.

وتعمل مؤسسة البترول الكويتية التي تتبعها كيبك وشركة البترول الوطنية على رفع طاقتها التكريرية إلى 1.6 مليون برميل يوميا، من المصافي الثلاث مع التركيز على مصفاة الزور بشكل خاص.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كيبك وليد الرشيد البدر إن تشغيل المصفاة "يعد إنجازا استراتيجيا لدولة الكويت وللقطاع النفطي بشكل خاص، نظرا للدور الكبير والمحوري المناط بها في رسم مستقبل الصناعة النفطية للكويت".

وأشار البدر إلى أن الشركة نجحت في تزويد محطات إنتاج الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء الكويتية في جنوب وشمال البلاد بزيت الوقود منخفض الكبريت.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لعمليات مصفاة الزور علي محمد العجمي إن المصفاة صدَرت شحنات تجارية من الكيروسين والنافثا البتروكيماوي ووقود الطائرات عالي الجودة وكذلك زيت الوقود المنخفض الكبريت والديزل المنخفض جدا بالكبريت إلى الأسواق العالمية.