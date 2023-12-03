انتخابات الرئاسة.. مؤتمر جماهيري في دمياط لدعم السيسي

شارك الالاف من أهالي محافظة دمياط في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب مستقبل وطن اليوم الأحد في مركز الزرقا بحضور النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط ، لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة بحضور جماهيري كبير.

كما تحركت مسيرات شعبية من قرى محافظة دمياط دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في طريقها إلى المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مصر الحديثة دعما للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حيث تحركت مسيرات حاشدة بالسيارات من قرى الشعراء وعرب النهضة ومدينة السرو ومدينة الزرقا .

وقام الأهالي برفع صور المرشح عبد الفتاح السيسي واعلام مصر وسط تواجد شعبي كبير كما تم تنفيذ فقرة فنية بالموسيقى العسكرية.

ومن جانبه قال المحاسب" علي السيد كيوان " أمين عام حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط إنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الأستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقري ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل اي مشكلات تواجه سيرالعمليه الإنتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترةالأنتخابات .

واستعرض" كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن ارادة هذه الأغلبية.

و أن المرشح عبد الفتاح السيسي، وهو قائد هذة المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب جموع المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا علي تعليمات الأمانة المركزية علي الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا علي التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بمايبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه

وأكد الماشطة علي ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع



