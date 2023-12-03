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الأحد 03 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الكويت يتلقى اتصالا من سلطان عمان للاطمئنان على صحة الأمير

ولي عهد الكويت الشيخ
ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
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 تلقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اتصالا هاتفيا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم / الأحد /اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح متمنيا لأمير الكويت دوام الصحة وموفور العافية.
وأعرب ولي عهد الكويت، خلال الاتصال، عن بالغ شكره وتقديره لسلطان عمان على هذه المشاعر الأخوية الصادقة ومثمنا هذه البادرة الطيبة ومتمنيا له موفور الصحة ودوام العافية ولشعب سلطنة عمان الشقيق كل رفعة وازدهار. 

الكويت سلطنة عمان