قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمبادرة "أنت الحياة" بالبحيرة.. صور

شهدت قرية بطورس بمركز أبو حمص، السبت، أولى فعاليات مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمبادرة "أنت الحياة"، بمحافظة البحيرة بالتعاون مكتبة مصر العامة، ومؤسسة "حياة كريمة".
بدأ اليوم بمحاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة في المشاركة الانتخابية" تحدثت خلالها د. هبة الأصولي، عن أهمية المشاركة السياسية لكل من له حق التصويت في الانتخابات، كونها استحقاقا مهما لأي مواطن، مؤكدة على مشاركة المرأة من أجل تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوعي السياسي والاجتماعي لكافة فئات المجتمع. وأعقب المحاضرة فقرة رسم على الوجه للأطفال.
ومن داخل المكتبة المتنقلة قدمت إيمان القمحاوي ورشتي حكي للأطفال لتعليمهم كيفية التعبير عن آرائهم والتغلب على السلبيات لتكوين شخصياتهم المستقلة، إلى جانب مسابقة ثقافية عن أشهر الأماكن التاريخية بالمحافظة، أعقبها توزيع مجلة قطر الندى من إصدارات هيئة قصور الثقافة على الفائزين.
وأقيمت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني.