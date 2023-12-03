النائب جون طلعت: اختر من شئت في الانتخابات الرئاسية... مشاركتك واجب وطني

أكد النائب جون طلعت على أنه من الإيجابي والضروري أن يكون لنا مشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، ونحن من جانبا قمنا بعمل مؤتمرات في حملة "شارك" سعينا من خلالها لدعوة الشعب المصري إلى المشاركة في الانتخابات ونحن مستمرين في دعوة الناس".

‎وأضاف طلعت في تصريحات خاصة لـ "البوابة": "المصريون حائرون بين "سياسة اللي نعرفه احسن من اللي منعرفوش" وبين "كبر دماغك" ... وهى سياسات اعتادها المصريون في الاحداث السياسية المتتالية والتي تلمس وتؤثر بشكل بالغ الخطورة في حياة المواطن المصري ، بينما تجدنا في ابسط الأمور اليومية نتابع ونهتم بأدق التفاصيل؛ فلو اراد أياً منا ان يشتري بطيخة تجده في حيرة من أمره ويتحسس الخضروات والفاكهة قبل شراءه، اذا قرر شراء سيارة تجده يجرب ١٠٠ سيارة و١٠٠ نوع ويسأل عن السعر عند اكثر من تاجر بهدف الوصول للخيار الأفضل؛ فهل يعقل ان نهتم بمثل هذه الأمور ونتناسى عظائم الأمور، الانتخابات الرئاسية .. الحدث الاكبر والأهم والمنصب الأعلى بالدولة المصرية، حدث لا يتكرر سوى كل ٦ سنوات ويمس حياة كل المصريين الطامحين لمستقبل أفضل وحياة هانئة كريمة اهم ولذويهم."

واختتم بالقول: “اذكر نفسي واياكم بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية والتأني والتدقيق في الاختيار ... في دولة ديمقراطية نختلف فيها في الرؤى احياناً لكننا نتفق دائما على حب الوطن، وجمهورية جديدة تتسع الجميع، القرار قرارك وحدك دون إملاء او توجيه، اختر من شئت، ولكن المشاركة ليست خيار وانما هي واجب وطني نحو بلدك وتجاه حاضرك ومستقبل اولادك.”



واستمرت الانتخابات لليوم الثالث، وذلك للمصريين المقيميين في الخارج، وأجريت عمليات الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج وتستمر لمدة 3 أيام على أن تنطلق الانتخابات في داخل الوطن خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات، وهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.