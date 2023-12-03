محافظ جنوب سيناء يشارك في مؤتمر تغير المناخ

التقي اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء" اكينومي اديسينا"، رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وذلك علي هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " كوب 28"بمدينة إكسبو دبي والتي تستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وخلال اللقاء أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي على أن جميع الأفارقة فخورون بشرم الشيخ التى ابهرت العالم بقدرتها التنظيمية الهائلة على استضافة أكبر حدث عالمي وهو مؤتمر المناخ " كوب 27 "، نوفمبر العام الماضي، معربا عن سعادته بمشاركة محافظ جنوب سيناء في مؤتمر كوب 28 من أجل نقل تلك التجربة الفريدة فى التطوير إلى المدن الأفريقية، كما قام المحافظ بزيارة المنطقة الزرقاء والتي تضم الاجنحة المشاركة في المؤتمر ،

كما جرى استضافة المحافظ بشبكة أبوظبي للإعلام تحدث فيها المحافظ خلال اللقاء عن تجربته في التجهيز الاستعداد واستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر كوب 27 العام الماضي ، متمنيا نجاح مؤتمر كوب 28 بدبي والخروج بتوصيات هامة من شانها التقليل من الآثار الضارة لتغيرات المناخ علي مستوى دول العالم.

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