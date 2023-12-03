تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس الإدارة لشركات "شل مصر"

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 01:07 م

أعلنت شركة شل بي إل سي (Shell PLC) عن تعيين داليا الجابري في منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر (Shell Egypt N.V.)، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2023. وستحل داليا الجابري محل خالد قاسم، الذي تولى قيادة أعمال شل في مصر على مدار السنوات الأربع والنصف الماضية.

في آخر منصب لها كمدير عام تجاري لشركة شل مصر، ساهمت داليا الجابري في وضع استراتيجية نمو الشركة، ودفع التكامل عبر قطاعات الأعمال المختلفة، وتعزيز إدارة التعاون مع الجهات المعنية. قادت داليا المفاوضات التجارية للعديد من فرص تطوير الأعمال، وعززت الثقة المتبادلة مع الشركاء ومختلف الجهات المعنية. وتمثل نموذجاً يحتذى به في التمكين، وتدعم داليا التنوع، والمساواة، والشمولية، في بيئة العمل.

تمتد خبرة داليا الجابري إلى 28 عاماً في مجالات صناعات الغاز المتكاملة، الاستكشاف، الإنتاج، والمشروعات والتكنولوجيا. وقد شغلت العديد من المناصب بفروع شل في النرويج، المغرب، هولندا، جنوب أفريقيا، وقطر. كما شغلت داليا مناصب قيادية عليا في الشؤون المالية، كعضو منتدب لشركة JV BapetcoShell السابقة.

وبهذه المناسبة صرحت داليا الجابري: "يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركات شل مصر في مثل هذا التوقيت المثير والحيوي، حيث نقوم بتسريع وتيرة أنشطة أعمالنا لنحقق تطلعاتنا نحو النمو. سأواصل التزامنا الراسخ بتوجيه جهود شل لدعم رؤية مصر ومبادراتها المستمرة لإطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة كمحرك للنمو الوطني والتنمية المستدامة. كما أود أن أشكر خالد قاسم على قيادته، والتزامه، وشغفه، ورعايته التي شملت كافة العاملين بالشركة".

يترك خالد قاسم خلفه إرثاً يفتخر به. تحت قيادته، وسعَّت شل مصر أنشطتها بشكل كبير، مما مهد الطريق لمسار نمو قوي. وتحت إدارته، قامت شل مصر بتحسين إنتاج الأصول الحالية، وواصلت مزيد من مراحل التنمية، وزادت من حصتها في مجال الاستكشاف البحري، وأطلقت برنامجاً طموحاً للاستكشاف في المياه العميقة لدلتا النيل، كما نفذت العديد من أنشطة تطوير الأعمال.