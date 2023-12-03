وصول سفينة طبية إيطالية لميناء العريش لعلاج جرحى قطاع غزة

استقبل ميناء العريش البحري شمال سيناء اليوم الاحد، سفينة طبية إيطالية لعلاج الجرحى الفلسطينيين المصابين القادمين من قطاع غزة تدعي فولكان، وذلك تكون ثاني سفينة طبية تصل ميناء العريش، بعد وصول السفينة الفرنسية ديكسمود لعلاج مصابي غزة في مصر.

وقالت المصادر بميناء العريش البحري، إن السفينة فولكان مجهزة بمستشفى ميداني تستوعب 170 شخصًا على متنها يرافقهم 30 متخصصا من البحرية الإيطالية من المدربين على العمل في حالات الطوارئ.

وأضافت المصادر: أن السفينة تحمل على متنها غرف عمليات جراحية ومعدات تشخيصية ومستلزمات طبية لتقديم الرعاية الطبية للجرحى.

والسفينة "ديكسمود" من فئة الميسترال أول سفينة تصل ميناء العريش البحري لعلاج جرحي قطاع غزة وهي عبارة عن مستشفى عائم بطاقة 40 سريرًا و25 سريرا داخليا و15 سرير عناية متوسطة و5 أسرة عناية الأطفال و2 غرفة عمليات مجهزة و20 طبيبًا فرنسيا والسفينة استقبلت 17 جريحا فلسطينيا للعلاج وأجري علي متنها 6 عمليات جراحية في المستشفى الطبي الفرنسي العائم في العريش.