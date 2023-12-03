الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لليتشى أمام بولونيا

أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل ليتشى كالتالى:

حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.

خط الدفاع: فالنتين جيندري، مارين بونجراتشيتش، فيدريكو باسكيروتو، باتريك دورغو.

خط الوسط: يلبير رمضاني، خوان غونزاليز، ريمي أودين.

خط الهجوم: لاميك باندا، غابرييل ستريفيزا، نيكولا كرستوفيتش.

ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق بولونيا فى المركز السادس برصيد 21 نقطة.