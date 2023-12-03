أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل ليتشى كالتالى:
حراسة المرمى: فلاديميرو فالكوني.
خط الدفاع: فالنتين جيندري، مارين بونجراتشيتش، فيدريكو باسكيروتو، باتريك دورغو.
خط الوسط: يلبير رمضاني، خوان غونزاليز، ريمي أودين.
خط الهجوم: لاميك باندا، غابرييل ستريفيزا، نيكولا كرستوفيتش.
ويحتل فريق ليتشى المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة، بينما يقع فريق بولونيا فى المركز السادس برصيد 21 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإيطالى.. تشكيل هجومى لليتشى أمام بولونيا
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أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق ليتشى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بولونيا، وذلك بعد قليل على ملعب " فيا دل ماري"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.