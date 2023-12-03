عضو الجالية المصرية بالكويت: إقبال كثيف للمصريين في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية 2024

قال نايف عثمان، عضو الجالية المصرية بالكويت، إن هناك إقبال كثيف من المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث منذ بدء التصويت للمصريين بالخارج.

وأكد عثمان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة dmc، اليوم الأحد، أن كل المصريين في الكويت لديهم حرص شديد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم من جميع الفئات سواء الشباب والنساء وكبار السن.

وأوضح عضو الجالية المصرية بالكويت، أن الجميع يسعى لأمن واستقرار الدولة المصرية، مضيفًا: "الجالية المصرية تحرص على المشاركة في أي شيء يخص مصر، وهذا أمر رائع للغاية".

وتابع: "انزل وشارك بصوتك بدلًا من البقاء في المنزل؛ لأنّ عدم الإدلاء بالصوت يعني إلغائه".

ولفت عضو الجالية المصرية بالكويت، إلى أن المصريين بالخارج لديهم حماس للإدلاء بأصواتهم، مردفًا: "حب الناس اللي ظهر خلال الانتخابات يدل على أن لديهم حث وطني".

وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الأول الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).