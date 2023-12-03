توفوا أثناء علاجهم بالمستشفيات المصرية.. إعادة جثث 3 فلسطينيين إلى غزة

سمحت السلطات المصرية، امس السبت، بإدخال جثث ٣ فلسطينيين الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري توفوا خلال علاجهم بالمستشفيات المصرية.

كما استقبلت السلطات المصرية أمس 12 جريح فلسطيني ومريض واحد و16 مرافق من ذويهم، كما استقبلت مصر 862 من حملة الجوازات الاجنبية والمصرية والقطرية ووفد تابع للامم المتحدة يضم 3 اعضاء، كما عاد لغزة اثنين من العالقين بالجانب المصري و3 جثث لشهداء توفوا بمصر وتم ادخال امس 100 شاحنة مساعدات بينهم 17 شاحنة تحمل مكونات المستشفي الميداني الاماراتي و3 سيارات وقود و7 سيارات اسعاف معونة سعودية لغزة

وقالت مصادر مطلعة، ان السلطات المصرية واصلت فتح معبر رفح البري اليوم الاحد لاستقبال المزيد من الجرحي والمرضي الفلسطينيين عبر معبر رفح وحاملي الجوازات الاجنبية والمصريين العالقين بغزة، فيما أرسلت مصر اليوم الاحد الدفعة رقم 33 من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجا لاعادة ادخالها لغزة اليوم عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 111 شاحنة مساعدات.