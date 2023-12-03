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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توفوا أثناء علاجهم بالمستشفيات المصرية.. إعادة جثث 3 فلسطينيين إلى غزة

مصر تعيد 3 جثث لغزة
مصر تعيد 3 جثث لغزة عبر معبر رفح البري لجرحي فلسطينيين توفو
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سمحت السلطات المصرية، امس السبت، بإدخال جثث ٣ فلسطينيين الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري توفوا خلال علاجهم بالمستشفيات المصرية.

كما استقبلت السلطات المصرية أمس 12 جريح فلسطيني ومريض واحد و16 مرافق من ذويهم، كما استقبلت مصر 862 من حملة الجوازات الاجنبية والمصرية والقطرية ووفد تابع للامم المتحدة يضم 3 اعضاء، كما عاد لغزة اثنين من العالقين بالجانب المصري و3 جثث لشهداء توفوا بمصر وتم ادخال امس 100 شاحنة مساعدات بينهم 17 شاحنة تحمل مكونات المستشفي الميداني الاماراتي  و3 سيارات وقود و7 سيارات اسعاف معونة سعودية  لغزة 

وقالت مصادر مطلعة، ان السلطات المصرية واصلت فتح معبر رفح البري اليوم الاحد لاستقبال المزيد من الجرحي والمرضي الفلسطينيين عبر معبر رفح وحاملي الجوازات الاجنبية والمصريين العالقين بغزة، فيما أرسلت مصر اليوم الاحد الدفعة رقم 33 من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجا لاعادة ادخالها لغزة اليوم عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 111 شاحنة مساعدات.

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