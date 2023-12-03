النمر: استعدادات مكثفة للانتخابات الرئاسية بأشمون

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رفع درجة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية2024 والتي من المقرر إجراءها خلال أيام 10و11 و12من شهر ديسمبر الجاري والتأكد من جاهزية المقرات واللجان الإنتخابية وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لنجاح العملية الانتخابية .

وأجرى خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة صباحية تفقدية بعدد من المقرات الانتخابية ومبيت قوات التأمين الخاصة بالعملية الانتخابية بمركز أشمون وذلك للاطمئنان علي جاهزيتها ومتابعة رفع كفاءه المقار التي تم إختيارها لعقد الإنتخابات بها ،موجها بتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون اي مشاكل أو معوقات، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم ناصر مدير مستشفى أشمون العام ، والدكتور ماجد الأبيض مدير إدارة الشباب والرياضة بأشمون، وأحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات ، ومديري المدارس المتواجد بها المقار الإنتخابية بأشمون .

وخلال الجولة قام النمر بمتابعه أعمال الإنتهاء من تجهيز 94 مقراً إنتخابيا و 104 لجنة فرعية و لجنة عامة باجمالي عدد ناخبين 537ألف و459 ناخب علي مستوي مركز ومدينة أشمون ، مشيراً أنة تم متابعة التجهيزات الخاصة للمقار الإنتخابية وعمل الصيانة اللازمة للكهرباء والتأكد من وجود وسيلة الإضاءة البديلة وتوفير المولدات في حال إنقطاع التيار الكهربائي أثناء عمليه الفرز والتأكيد على عدم وجود أي أعطال تعوق العملية الإنتخابية.

كما تم متابعة التجهيزات الكامله لغرف المبيت الخاصة بأفراد التأمين من رجال القوات المسلحة وتم تكليف فرق ومجموعات عمل مجهزة بالتاب لمساعدة الناخبين في معرفة اللجان الخاصة بهم أثناء الادلاء بأصواتهم، كما تم تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة الطرق المؤدية إليها واتخاذ كافة التدابير اللازمة إستعداداً لانطلاق المارثون الإنتخابي .

من جانبة أكد النمر أنة تم عمل التجهيزات اللازمة والخاصة بغرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون والتي تتواجد علي مدار ال 24 ساعة يومياً لمتابعة سير العملية الإنتخابية حتي الإنتهاء منها وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لتلقي أي شكاوي أو بلاغات أو إستفسارات خاصة بالعملية الإنتخابية وتخصيص أرقام تليفونات لغرفة العمليات لتلقي أي بلاغات او شكاوي المواطنين وذلك علي الأرقام التالية 0483442012 -0483442016.

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