رائحة الفم قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة

تعد رائحة الفم الكريهة علامة على وجود بعض المشكلات التي يعاني منها الانسان، حتى أن هناك أمراض ليس لها أي أعراض سوى رائحة الفم، كمشلات مختلفة في الأمعاء أو الدم أو الكلى

وبحسب ماجاء في وكالة "فرانس برس" فيما يلي أبرز الحالات المرضية التي تسبب المشكلة:

1) مرض السكري

من الحالات الشائعة التي يمكن أن تسبب رائحة كريهة في الفم والحلق هو مرض السكري حيث أن ارتفاع مستويات الجلوكوز يمكن أن يسبب نمو البكتيريا الضارة، نظرًا لأن الأشخاص المصابين بداء السكري لديهم مشكلة في الأنسولين، فقد لا تحصل الخلايا على الجلوكوز المطلوب للطاقة وبدلا من ذلك يبدأ الجسم في حرق المركبات المنتجة للدهون والتي تسمى الكيتونات، وقد تتراكم الكيتونات في الدم والبول وتسبب رائحة الفم الكريهة.

2) مرض الكبد

إذا كانت رائحة فم الشخص قوية وعفنة، فهذه علامة على أن الكبد لا يقوم بتصفية المواد السامة، ويطلق الأطباء على هذه الرائحة المميزة اسم "نفث الموتى" بسبب ارتباطها بمرض الكبد الوخيم والمميت.

3) أمراض الكلى

مرض الكلى المزمن هو حالة تتلف فيها الكلى ولا تستطيع تصفية الدم كما ينبغي، ولهذا السبب تبقى السوائل الزائدة والفضلات من الدم في الجسم وقد تسبب مشاكل صحية أخرى، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، والأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي قد يصابون برائحة الفم الكريهة، فعندما تبدأ الكلى بالفشل، فإنها لا تستطيع إخراج اليوريا الأيضية بكفاءة في البول، وتتراكم في الدم واللعاب، ثم يقوم الجسم بتحويل اليوريا إلى الأمونيا، مما يسبب طعمًا مرًا في الفم ورائحة الفم الكريهة.

4) فرط الميثيونين في الدم

هو زيادة في كتلة بناء بروتينية معينة (حمض أميني)، تسمى الميثيونين، في الدم، وغالبا لا يظهر على الأشخاص المصابين بهذه الحالة أي أعراض، ولكن إذا كانت رائحة أنفاسهم أو عرقهم أو بولهم تشبه رائحة الملفوف المسلوق، فيجب عليهم زيارة الطبيب.