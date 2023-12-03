حبس مسن متهم بقتل شاب طعنا في الوايلي

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس مُسن متهم بقتل شاب، بسبب خلافات الجيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بعرضه على الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات.

وانتهت النيابة من إجراء مناظرة جثمان القتيل، حيث تبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، عبارة عن ٣ طعنات قاتله، في القلب والبطن، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفي، بمعرفة الطب الشرعى، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.

أقدم مسن على قتل جاره الشاب طعنا فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بينهما بمنطقة الوايلى.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 20 سنة مصاب بعدة طعنات ، وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة جاره المسن بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .