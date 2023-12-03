كوريا الجنوبية تشيد برئاسة الإمارات لـ COP28 وقيادتها القوية

أشادت وزيرة البيئة في جمهورية كوريا هاجين هان، برئاسة الإمارات لـ COP28 وقيادتها القوية، مشيرة إلى الاتفاقية بين دولة الإمارات وكوريا في يناير الماضي للتعاون في مكافحة التغير المناخي.

وأكدت - في تصريح على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية"وام" - أن كوريا تعتزم خلال مؤتمر الأطراف COP28، تعزيز دورها في تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق نتائج طموحة، مما قد يساهم في تسريع التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وقالت الوزيرة إن كوريا ستسهم أيضًا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة من خلال تقديم خطط ملموسة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم الكامل لنجاح COP28 ورحبت بالتزامات ومبادرات رئاسة COP، مشيرة إلى أهمية الحصيلة العالمية الأولى في COP28 والتي تقيس التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه العالم مثل الجهود اللازمة لمنع تجاوز هدف درجة حرارة 1.5 درجة مئوية ونقص التمويل لمكافحة التغير المناخي وبطء التقدم في التكيف مع التغير المناخي.

كما أوضحت الوزيرة أن كوريا تشارك بنشاط في شراكات دولية متنوعة وتلعب دورًا في تخفيف الكربون والاستفادة من الجهود العالمية نحو صافي الانبعاثات الصفرية، مشيرة إلى التعاون الثنائي مع 27 دولة من خلال اتفاق إطاري للتعاون في مجال التغير المناخي، ولفتت إلى تحقيق اتفاقات مع فيتنام ومنغوليا والغابون وأوزبكستان، موضحة أن مشاريع تقليل الغازات الناتجة عن المدافن قائمة بالفعل في منغوليا وأوزبكستان.

وأشارت إلى أنه ضمن المحور المالي، التزمت كوريا بالمساهمة بمبلغ إضافي قدره 300 مليون دولار في صندوق المناخ الأخضر في قمة مجموعة العشرين وبدعم صندوق التكيف، وتعتزم زيادة نسبة المساعدة الرسمية للتنمية الخضراء إلى مستوى أعلى من متوسط لجنة المساعدة الانمائية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحلول عام 2025.

وبعد اعتماد اتفاق باريس، أعلنت جمهورية كوريا هدفها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 وتعيين هدف لتخفيض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 عن مستويات عام 2018.. وأعلنت عن الخطة الوطنية للحياد الكربوني والنمو الأخضر في أبريل 2023.

