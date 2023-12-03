سوناك يمنح رواندا 15 مليون جنيه إسترليني لتوقيع معاهدة جديدة لاستقبال المهاجرين

ذكرت صحيفة /إندبندنت/ البريطانية أنه من المقرر أن يمنح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رواندا ما لا يقل عن 15 مليون جنيه إسترليني إضافية لتوقيع معاهدة جديدة لاستقبال طالبي اللجوء المرحلين من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن هذه الأموال ستكون بالإضافة إلى مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه بالفعل إلى كيجالي كجزء من خطة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا لقبول طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة.

ومن المتوقع أن يسافر وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي إلى رواندا لتوقيع معاهدة مع الدولة بعد أن قضت المحكمة البريطانية العليا بأن الخطة السابقة للحكومة غير قانونية.

ويأمل كليفرلي وسوناك أن تكون المعاهدة المحدثة كافية لمعالجة مخاوف القضاة بشأن سياسة الهجرة الرئيسية للحكومة البريطانية.

ولم تستبعد مصادر في داونينج ستريت احتمال حصول رواندا على مزيد من الأموال كجزء من اتفاق معاهدة، مضيفين أن أي دفعة نقدية محتملة ستكون لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بمعالجة المخاوف التي أثارتها المحكمة العليا.

وقد اجتمع سوناك مع رئيس رواندا بول كاجامي على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ في دبي أمس الأول الجمعة، لكنه رفض تحديد حجم الأموال التي سينفقها لبدء الخطة.

وسيتم استخدام المبلغ الإضافي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني لدفع تكاليف الموظفين الإضافيين لتحسين وتوسيع نظام معالجة اللجوء الرواندي.

وقالت مصادر إن حكومة المملكة المتحدة تأمل أن يكون تشريع الطوارئ جاهزا هذا الأسبوع ولكن لا يمكن ضمان ذلك.

وتعرضت محاولة إرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا لضربة قوية عندما قضت المحكمة البريطانية العليا الشهر الماضي بعدم قانونيتها.