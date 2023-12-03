مدير روساتوم يلتقي مع رئيس وكالة الطاقة الذرية على هامش COP 28

عُقد اجتماع بين أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم الحكومية المسؤول عن إنشاء مشروع الضبعه و رافائيل غروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP-28) المنعقد حالياً في دولة الامارات العربية المتحدة – دبي.

وفي مستهل اللقاء أكد أليكسي ليخاتشوف دعمه لأنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الرامية للترويج من أجل نشر استخدام الذرة سلمياً كمصدر مستدام للطاقة، وعبر عن استعداده لمواصلة العمل المشترك على هذا المسار.

وفي هذا السياق لابد من الاشارة إلى حقيقة أن روسيا انضمت إلى البيان الذي أصدرته الوكالة ومجموعة من الدول حول دور الطاقة النووية في جدول أعمال المناخ.

وخلال اللقاء تم التركيز على المسائل المتعلقة بضمان الأمن والسلامة النووية لمحطة زابوروجي للطاقة النووية (ZNPP).

وعلى وجه الخصوص، دار الحديث حول عمل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة والتحاق فريق المناوبة المرتقبة لخبراء الوكالة، المقرر وصوله في 5 ديسمبر 2023.

كما تم الاتفاق على إجراء مشاورات واسعة النطاق في الفترة ما بين شهر يناير وشهر فبراير 2024.