جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية تنعى طالبة كلية الفنون الرقمية والتصميم

نعت جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية، ببالغ الحزن والأسى الطالبة شهد محمد، المقيدة بالفرقة التمهيدية بكلية الفنون الرقمية والتصميم والتي وافتها المنية.



وأعربت الجامعة عن بالغ حزنها الشديد وتعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمتها، وأن يسكنها الفردوس الأعلى، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومحبيها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدمت الدكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، خالص التعازي لأهالي الطالبة شهد محمد المقيدة بالفرقة التمهيدية بكلية الفنون الرقمية والتصميم، قائلة: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي الفقيدة الراحلة التي إنتقلت إلى رحمة الله، ولا يسعني في هذا الظرف الأليم إلا أن أتوجه إلى ذويها بأحر عبارات التعازى وأصدق مشاعر التعاطف والمواساة في هذا المصاب الجلل".

وقال الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية:" في هذا اليوم الحزين نعزي أنفسنا على فقداننا للطالبة شهد محمد، وباسمي وإسم أسرة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئات الإدارية بالكلية وطلابها، ننعي الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته". مشيرا إلى التضامن الكامل مع أسرتها في هذا المصاب الجلل.