ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

فروع المقاولون العرب بالخارج تشارك في انتخابات الرئاسة (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وسط أجواء وطنية وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديمقراطي كامل، شارك العاملون بشركة المقاولون العرب بالفروع الخارجية فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تجري فى الفترة من1 إلى 3 ديسمبر الجارى للمصريين بالخارج، حيث توجه العاملون للإدلاء بأصواتهم في المقرات الانتخابية في عدد من الدول التي تتواجد بها الشركة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وأشار المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن مشاركة العاملين بالشركة فى هذا الاستحقاق الرئاسى يأتي انطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية وإيمانا منهم بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم والفريد في الحياة الديمقراطية، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتسعى لاستكمال طريقها لبناء مصر الجديدة.

ecaccf2f-ce60-4633-9b5f-358a7bfe377c
ecaccf2f-ce60-4633-9b5f-358a7bfe377c
ee4701d5-503d-4240-a16b-df85d4d92cbc
ee4701d5-503d-4240-a16b-df85d4d92cbc
45067e7a-b0ef-42a1-a802-393a980e8168
45067e7a-b0ef-42a1-a802-393a980e8168
5fc3dc86-1d78-4d47-98bb-f36894f3d639
5fc3dc86-1d78-4d47-98bb-f36894f3d639
7b37abb0-8282-4a4b-9bcc-e51b12031d6f
7b37abb0-8282-4a4b-9bcc-e51b12031d6f
المقاولون العرب ء الانتخابات الرئاسية المصريين بالخارج