فروع المقاولون العرب بالخارج تشارك في انتخابات الرئاسة (صور)

وسط أجواء وطنية وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب في اختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديمقراطي كامل، شارك العاملون بشركة المقاولون العرب بالفروع الخارجية فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، والتى تجري فى الفترة من1 إلى 3 ديسمبر الجارى للمصريين بالخارج، حيث توجه العاملون للإدلاء بأصواتهم في المقرات الانتخابية في عدد من الدول التي تتواجد بها الشركة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

وأشار المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب إلى أن مشاركة العاملين بالشركة فى هذا الاستحقاق الرئاسى يأتي انطلاقاً من مسئوليتهم الوطنية وإيمانا منهم بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الحدث المهم والفريد في الحياة الديمقراطية، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي شرعت فيها الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتسعى لاستكمال طريقها لبناء مصر الجديدة.

ecaccf2f-ce60-4633-9b5f-358a7bfe377c

ee4701d5-503d-4240-a16b-df85d4d92cbc

45067e7a-b0ef-42a1-a802-393a980e8168

5fc3dc86-1d78-4d47-98bb-f36894f3d639