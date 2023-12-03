تعرف على موقف ياسر إبراهيم من تدعيم الأهلي أمام بلوزداد

كشف مصدر داخل الأهلي موقف ياسر إبراهيم، مدافع الفريق من تدعيم دفاع الفريق في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة القادم في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال: ان ياسر إبراهيم سيكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة شباب بلوزداد القادمة رغم تعرضه للإصابة في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، برنامجاً استشفائياً للاعبيه لاستعادة الفورمة الفنية والبدنية بسبب رحلة تنزانيا وذلك استعداداً لمواجهة بطل الجزائر.



ويلعب الأهلي بإستاد القاهرة منذ الموسم الماضي، ولكن وجود صيانة فى أرضية ملعب استاد القاهرة دفعه لاختيار استاد السلام لاستضافة مبارياته بشكل مؤقت لحين انتهاء استاد القاهرة من أعمال الصيانة.



وكان النادي الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية أمام فريق الوداد البيضاوي بعدما نجح في الفوز بمباراة الذهاب 2-1 وتعادل فى المغرب 1-1، وحقق الأهلي 11 لقبا أفريقيا بدوري الأبطال حتى الآن ويبحث عن اللقب الثاني عشر