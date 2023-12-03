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الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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بث مباشر.. انطلاق مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية" في شرم الشيخ

مبادرة شباب من أجل
مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"
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يقدم موقع "البوابة نيوز" بث مباشر، من افتتاح مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ضمن فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية لمنتدى شباب العالم، المقامة على مدار 3 أيام في مدينة السلام شرم الشيخ.

ويشارك المتحدثون والشباب من مختلف الجنسيات في ورش العمل والفعاليات، ويدور النقاش حول قضايا السلام وحل النزاعات والحروب، بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وسعيًا لترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وتبدأ فعاليات اليوم بالجلسة الافتتاحية لمبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، ويليها جلسة نقاشية تفاعلية، حيث تأتي الجلسة الأولى بعنوان "معًا نحو عالم يعمه السلام"، ويشارك الشباب في ورشتي عمل بعنوان "نحو تعزيز آليات السلام المستدام في مجتمعات الصراعات والحروب" و"حماية المدنيين: مسؤولية الجميع".

 

مبادرة شباب من أجل إحياء الانسانية منتدى شباب العالم مدينة السلام شرم الشيخ قضايا السلام