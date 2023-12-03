ads
الأحد 03 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سفير مصر بالكويت: التصويت في الانتخابات يستغرق 3 دقائق فقط

المستشار أسامة شلتوت
المستشار أسامة شلتوت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال المستشار أسامة شلتوت، سفير مصر في الكويت، إن السفارة عملت على اختيار أفضل منطقة من أجل إدلاء المصريين بأصواتهم، وهي منطقة أرض المعارض في الكويت.

وأضاف شلتوت، خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية 2024، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا المقر تم اختياره بعناية؛ لأنه يتوسط الأحياء التي يتواجد بها المصريون، كما أنه سهل الوصول إليه سواء بالمواصلات العامة أو الخاصة، وأيضًا متوفر به ساحات انتظار كبيرة.

وأشار إلى أن عملية التصويت تستغرق 3 دقائق فقط، متابعًا: "لدينا 35 مكتبًا تعمل في نفس اللحظة، وبالتالي الأمور كلها تسير بسهولة ويسر فيما يخص العملية الانتخابية".

ووجّه سفير مصر بالكويت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كل الدعم الفني والاعتبارات الخاصة بذوي الهمم خصوصًا المكفوفين، وتوفير بطاقة برايل للانتخاب، مؤكدًا أن هذا انعكس على مشاركة المصريين في الكويت في الانتخابات الرئاسية.

سفير مصر في الكويت الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024