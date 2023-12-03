الاحتلال يقصف مدرسة "العائلة المقدسة" بغزة

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" خبرًا عاجلًا يفيد بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة "العائلة المقدسة"، التي تضم عددًا كبيرًا من النازحين بغزة.

وكانت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت من قبل مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما أكدت "القاهرة الإخبارية" سابقًا أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلًا بحي الجنينة جنوب قطاع غزة أسفر عن وقوع 9 شهداء، بينما سقط 8 شهداء آخرون في القصف الذي استهدف المستشفى الإندونيسي فجر اليوم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ويستهدف أيضًا حي الدرج في غزة بسلسلة من الغارات.