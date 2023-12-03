منتخب الناشئات يواجه الكاميرون بحثا عن التأهل لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

يخوض منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا مواجهة مهمة عندما يلتقي بنظيره الكاميرون في الجولة الثانية من مجموعات بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة حاليًا في نيجيريا، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، المؤهلة لبطولة العالم.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة وتذاع منافسات البطولة عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة.

ويحتاج الفراعنة للفوز في لقاء اليوم من أجل الحصول على الترتيب الأول ومن ثم التأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وفي تلك الحالة تقام مباراة فاصلة بين نيجيريا والكاميرون ليتأهل الفائز إلي المباراة النهائية ليلتقي مع صاحب الترتيب الأول.

ونجح المنتخب في تحقيق فوزًا ثمينًا أمام نظيره منتخب نيجيريا بنتيجة 3/0 صاحب الأرض والجمهور في افتتاحية مشواره بالبطولة أمس.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.